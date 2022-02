Furgone in fiamme: momenti di paura sulla A4. Il veicolo aveva all’interno una bombola Gpl: sono intervenuti i vigili del fuoco.

Furgone in fiamme: momenti di paura sulla A4

Fiamme lungo l’autostrada nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 febbraio. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e due squadre del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute per incendio furgone sull’autostrada A4 Torino-Milano, al chilometro 45, direzione Milano nel comune di Santhià.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’intervento è valso alla completa estinzione delle fiamme che avvolgevano un furgone che all’interno aveva una bombola Gpl per un accenditore e alla messa in sicurezza della vettura. Sul posto personale autostrade e polizia stradale.