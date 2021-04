Gattinara cadono calcinacci fuori da scuola

Gattinara cadono calcinacci dalla facciata della scuola: l’area è stata transennata in via precauzionale.

Caduta di calcinacci in via San Rocco: alcuni frammenti si sono staccati dall’intonaco della facciata della scuola media a Gattinara. Il distacco è avvenuto a ridosso della colonna che confina con l’aiuola e la tettoia a sbalzo sulla strada. Si sono staccati alcuni pezzi di intonaco, che sono finiti a terra.

Area transennata

In via precauzionale sono state posizionate delle transenne a delimitare l’area, che obbligano i pedoni a passare a distanza dal punto in cui si è verificato il distacco. La facciata non si presenta particolarmente danneggiata, anche se in alcuni punti si nota la mancanza dell’intonaco.