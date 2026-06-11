Grandine sul Piemonte, chicchi come palline da golf: paura nei campi e danni alle colture

Una violenta ondata di maltempo ha attraversato diverse zone del Piemonte nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 giugno, provocando forti temporali e grandinate localmente intense. I fenomeni più significativi sono stati segnalati nel Canavese e in alcune aree del Novarese, in particolare tra Suno e Mezzomerico, dove sono caduti chicchi di grandine di dimensioni considerevoli. In altre località, invece, il passaggio della perturbazione ha portato soprattutto pioggia abbondante senza particolari conseguenze.

Chicchi enormi e temporali improvvisi

La perturbazione si è sviluppata rapidamente nel corso del pomeriggio, sorprendendo molti residenti. In alcune zone del Piemonte i chicchi hanno raggiunto dimensioni tali da destare preoccupazione tra automobilisti e agricoltori. Numerose le fotografie e i video condivisi sui social, che mostrano accumuli di ghiaccio e strade temporaneamente imbiancate.

Nel Canavese la situazione è stata particolarmente intensa. Diversi comuni hanno dovuto fare i conti con una grandinata violenta accompagnata da forti raffiche di vento e pioggia battente. I chicchi più grandi hanno raggiunto diversi centimetri di diametro, provocando danni a coltivazioni, orti privati e veicoli parcheggiati all’aperto. Qui sotto, un video di Gabriele Buso postato dal Centro meteo Piemonte.

Agricoltura sotto osservazione

Le prime verifiche effettuate nelle aree maggiormente colpite evidenziano conseguenze significative per il comparto agricolo. Le colture cerealicole e foraggere risultano tra quelle più esposte agli effetti della grandine, soprattutto in un periodo cruciale della stagione produttiva.

Particolare attenzione viene riservata anche ai vigneti, che stanno attraversando una fase delicata dello sviluppo vegetativo. I danni dovranno essere quantificati nei prossimi giorni, quando sarà possibile effettuare sopralluoghi più approfonditi e valutare l’impatto reale sulle produzioni agricole del territorio.

Dal Canavese al Novarese, fenomeni sempre più estremi

Se nel Canavese si sono registrati gli episodi più violenti, anche nel Novarese non sono mancati momenti di forte intensità. Tra Suno e Mezzomerico sono stati segnalati chicchi di notevoli dimensioni che hanno richiamato l’attenzione dei residenti e degli operatori agricoli della zona.

Gli esperti sottolineano come eventi di questo tipo stiano diventando sempre più frequenti e concentrati nel tempo. Temporali brevi ma molto intensi, accompagnati da grandinate improvvise, rappresentano ormai una delle principali criticità per il territorio e per un’agricoltura chiamata ad affrontare condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili.

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