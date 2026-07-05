Guardia di finanza, scoperti 189 lavoratori irregolari tra Vercelli e Valsesia

Sono 189 i lavoratori in nero o irregolari individuati dalla Guardia di finanza tra Vercellese e Valsesia tra il 2025 e i primi cinque mesi del 2026. I dati sono stati illustrati a Vercelli durante le celebrazioni per il 252mo anniversario di fondazione del Corpo dal colonnello Luca Vassena, alla guida del comando provinciale dal 4 luglio.

L’attività delle fiamme gialle ha interessato soprattutto edilizia, ristorazione e locali notturni, comparti dove si concentra il maggior numero di irregolarità. Il comando provinciale conta oltre cento militari e comprende il nucleo di polizia economico-finanziaria, il gruppo di Vercelli, la tenenza di Borgosesia e la stazione di Soccorso alpino di Alagna.

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Evasione fiscale e fondi pubblici sotto la lente

L’azione di contrasto all’evasione ha portato all’individuazione di 24 evasori totali, compresi alcuni influencer che vendevano cosmetici e abbigliamento attraverso i social senza rispettare gli obblighi fiscali. Le indagini hanno inoltre interessato frodi, riciclaggio e gestione di contributi pubblici.

Tra i principali risultati figurano:

189 lavoratori in nero o irregolari;

24 evasori totali scoperti;

53 indagini su frodi fiscali e riciclaggio;

oltre 17 milioni di euro di sequestri proposti;

41 denunce per reati tributari;

oltre 50 milioni di euro di fondi pubblici controllati.

Soccorso alpino e riconoscimenti ai militari

Importante anche il contributo del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Nel 2025 sono stati effettuati 64 interventi, con 69 persone salvate e nove salme recuperate. Nei primi cinque mesi del 2026 le operazioni sono già salite a 20, consentendo di soccorrere 96 persone.

Durante la cerimonia sono stati consegnati encomi ed elogi ai militari distintisi nelle attività investigative e di soccorso. «È il risultato dell’impegno e del sacrificio che ogni giorno i finanzieri mettono al servizio della collettività», ha dichiarato il colonnello Luca Vassena, ringraziando il personale in servizio a Vercelli, Borgosesia e in Valsesia.

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