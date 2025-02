Ristorante con quattro lavoratori, ma tre erano in nero. Il caso in Valsesia. Blitz di San Valentino, in azione gli operatori della Guardia di finanzia di Borgosesia e Vercelli.

Ristorante con quattro lavoratori, ma tre erano in nero

Un addetto alla cucina e due camerieri impiegati “in nero” in un ristorante sono stati scoperti dalla Guardia di finanza di Vercelli nel corso dell’intensificazione dei servizi di contrasto al sommerso da lavoro. Un cuoco e altri due camerieri, in un secondo ristorante della provincia, sono risultati irregolarmente assunti in quanto registrati sul Libro unico del lavoro in modo infedele.

E’ il bilancio dei controlli che, in concomitanza della festa di San Valentino, sono stati avviati dai militari del gruppo di Vercelli e della tenenza di Borgosesia. Si tratta di copninalizzati a tutelare gli operatori commerciali dalle imprese che non rispettano le regole di leale concorrenza e a salvaguardare i lavoratori da ogni forma di possibile sfruttamento.

Il caso in Valsesia

I tre lavoratori “in nero” sono stati sorpresi all’interno di un ristorante della Valsesia senza che il loro rapporto di dipendenza fosse stato preventivamente denunciato dal datore di lavoro al centro per l’impiego mentre un quarto è risultato regolarmente assunto.

Pertanto, i militari della tenenza di Borgosesia hanno avanzato al competente Ispettorato territoriale del lavoro anche la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato in nero oltre il 10 per cento della forza-lavoro presente nel locale.

Controllo anche sulle maglie contraffatte

L’intensificazione dei servizi nel giorno di San Valentino è stata completata con l’esecuzione di otto controlli sulla corretta memorizzazione elettronica dei corrispettivi. E nel settore del contrasto alla commercializzazione di beni contraffatti, con il sequestro di oltre un migliaio di maglie con i falsi loghi delle principali squadre di calcio nazionali ed estere.

