Guinzaglio del cane rimane incastrato nelle porte dell’ascensore: vigili salvano l’animale

Un altro intervento dei vigili del fuoco che salvano un animale. Questa volta è accaduto tra Novara e Rho, e l’episodio è decisamente insolito. L’altro giorno il cane Zeus ha rischiato di morire bloccato dalle porte di un ascensore. Come riporta Prima Milano Ovest, la padrona stava portando il cane a fare una passeggiata. Dopo aver chiamato l’ascensore il cane, come fa sempre, è entrato: ma la donna, chiamata dalla figlia, si è attardata e le porte si sono chiuse.

Minuti interminabili

Contemporaneamente il marito e il figlio della donna stava rientrando in casa e hanno chiamato al piano terra l’ascensore. L’ascensore pertanto è partito verso il basso con mezzo guinzaglio fuori tra le mani della donna. E subito dopo il meccanismo si è bloccato, avvertendo resistenza.

“Sono stati minuti interminabili, di angoscia, pianti e disperazione – racconta il padrone di Zeus – Tutto il sistema era andato in blocco e non sentivamo nessun guaito. Pensavamo al peggio”. Il rischio era ritrovarsi il cane stritolato dal guinzaglio preso nella porta. Ma ecco l’intervento dei vigili del fuoco che hanno aperto le porte e salvato Zeus.

Il cane salvato

“Grazie ai pompieri abbiamo potuto riabbracciare il nostro Zeus terrorizzato ma incolume – continua l’uomo –. Credo di aver vissuto poche volte in vita mia un’angoscia simile… Dopo riflettendo con calma, abbiamo capito che Zeus, sentendosi appeso per la pettorina, sia riuscito a sfilarsela da solo e poi si sia accucciato in attesa dei suoi padroni. È un cagnolino forte e intelligente”.

