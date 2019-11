Incidente a Vercelli nella notte, un’auto si cappotta

Incidente nella notte a Vercelli, auto si ribalta.

Incidente nella notte

Nella notte tra sabato e domenica intorno alle 3.30 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli è intervenuta per un incidente stradale alla rotonda di via Trino a Vercelli, una sola autovettura coinvolta con all’interno tre persone che sono state date alle cure dei sanitari del 118. I vigili del fuoco si sono occupati di stabilizzare il veicolo appoggiato su un fianco e di mettere in sicurezza il mezzo. Presente in posto Polizia di stato e personale sanitario del 118.