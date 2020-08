Incidente in autostrada: sette feriti, fra cui due bambini

Incidente in autostrada, sulla Torino-Savona: coinvolte tre auto con sette persone ferite.

Incidente in autostrada

Tre mezzi coinvolti e sette persone ferite, fra cui due bambini. È il bilancio dell’incidente avvenuto sull’autostrada Torino-Savona, in direzione della Liguria. Il sinistro è avvenuto nella zona di Mondovì, in provincia di Cuneo. Una delle auto si è ribaltata.

I feriti

Cinque adulti e due bambini sono rimasti feriti. Per uno degli adulti è stato disposto il codice giallo ed è stato trasportato all’ospedale di Cuneo. I due bimbi sono stati invece condotti all’ospedale pediatrico Regina Margherita in via precauzionale, in codice bianco.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il 118 con due elicotteri, i vigili del fuoco e la polizia stradale. L’autostrada A6 è rimasta chiusa per oltre un’ora per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

