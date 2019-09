Incidente in galleria sulla Cossato-Valle Mosso.

Terribile schianto venerdì sera sulla strada provinciale 232 tra Cossato e Valle Mosso. A scontrarsi sono stati un Honda condotta da un 53enne di Valdilana e una Opel Corsa che arrivava in senso contrario. Quest’ultima era condotta da un 18enne di Valle Mosso che si è capottato in galleria. Sul posto i vigili del fuoco di Cossato e i carabinieri per i rilievi. Nessuna grave conseguenza per gli automobilisti.