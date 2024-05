Incidente mortale a Quarona: la vittima è Anna Maria Vernetti. La donna residente in paese è deceduta nello schianto accaduto ieri, mercoledì 22 maggio.

Incidente mortale a Quarona: chi è la vittima

È Anna Maria Vernetti, 85 anni, residente a Quarona, la vittima del tragico frontale accaduto ieri sulla provinciale 8.

Probabilmente colta da un malore, la anziana che era a bordo di una microcar, ha invaso la corsia opposta alla sua, in direzione di Quarona.

L’altra automobilista coinvolta

La vettura è quindi andata addosso ad un altro veicolo che stava procedendo verso Borgosesia, poco prima del ponte della Pietà. Su quest’ultimo era a bordo una 39enne, di Quarona, che è uscita autonomamente dal mezzo e pare che non abbia riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti. Purtroppo per la 85enne ormai non c’era già più nulla da fare.

La dinamica dell’accaduto

Le forze dell’ordine si stanno occupando della ricostruzione della dinamica della vicenda. Non è da escludere che al momento del frontale la 85enne fosse già deceduta e quindi la minicar possa esser andata a sbattere contro l’altro mezzo non avendo più un conducente in grado di guidarla.

Sta di fatto che ieri a causa dell’incidente la viabilità ha subito delle variazioni

stato deviato per consentire agli addetti di operare in sicurezza.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook