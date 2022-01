Incidente sulla A26: un’auto finisce fuori strada.

Incidente sulla A26

Ieri pomeriggio 6 gennaio intorno alle 15 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero si è recata sull’autostrada A 26 al km 162 per mettere in sicurezza un veicolo uscito di strada. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la medicalizzata 118 che trasportava il conducente in ospedale a Borgomanero in codice giallo. Presenti poi due pattuglie della polizia stradale e operatori per la sicurezza dell’autostrada.