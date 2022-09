Infarto all’ultimo bagno della vacanza: muore a 67 anni. Si conclude nel peggiore dei modi un soggiorno organizzato che aveva coinvolto 130 persone.

Infarto all’ultimo bagno della vacanza: muore a 67 anni

Era entrato in acqua per un ultimo bagno nel mare della Sicilia prima di ripartire per il Piemonte. Ma si è sentito male e ha perso i sensi. Subito soccorso dagli altri bagnanti, è stato riportato in spiaggia mentre intanto scattava l’allarme al 118. Sono arrivati gli operatori sanitari, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile: è morto così l’altro giorno Diego Barberis, 67enne residente a Carrù, centro del Cuneese.

A stroncare il pensionato è stata un’improvvisa crisi cardiaca: il cuore si è fermato e non c’è stato verso di farlo ripartire.

Era in un villaggio turistico

L’uomo soggiornava in un villaggio turistico tra Messina e Cefalù. Era lì grazie a una vacanza organizzata dal Dopolavoro ferroviario di Cuneo: un’iniziativa che aveva coinvolto ben 130 persone e che purtroppo si è conclusa nel modo peggiore.

Ex dipendente di un’azienda ferroviaria e appassionato di danze occitane, l’uomo era molto conosciuto. Non è ancora stata fissata la data del funerale, in attesa del via libera da parte della magistratura. Lascia la compagna Marisa, la figlia Laura e altri familiari.