Infarto in montagna: salvato dall’elicottero. Un 69enne era salito al Sasso del Ferro quando si è sentito male: provvidenziale l’intervento dei soccorritori.

Intervento provvidenziale dell’elicottero del 118 per un 69enne che l’altro giorno era salito sul Sasso del Ferro, una cima poco oltre i mille metri che domina il Lago Maggiore sopra Laveno Mombello. Giunto in quota, l’uomo si è sentito male, con tutti i sintomi di una crisi cardiaca. Terrorizzato, ha chiamato i soccorsi. E’ poi stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

