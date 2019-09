Insulta poliziotti: “Sono un imprenditore mentre voi guadagnate due soldi”

Insulta poliziotti dopo essere stato fermato: nei guai un 19enne fermato a Biella.

Insulta poliziotti

«Faccio l’imprenditore, non come voi che guadagnate due soldi». È una delle frasi costate la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale a un 19enne fermato a Biella dalla polizia. A riportare la vicenda è La Nuova Provincia di Biella. Il giovane stava camminando con un gruppo di persone lungo la centrale via Italia, quando ha sferrato un calcio alla saracinesca di un negozio chiuso.

Il controllo

Il forte rumore ha attirato l’attenzione dei residenti e di una pattuglia di poliziotti in zona. Il 19enne è stato fermato dagli agenti per l’identificazione. Il ragazzo si è rivolto a loro con diverse frasi oltraggiose. Oltre all’accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, dunque, è stato segnalato per disturbo della quiete pubblica e ubriachezza.