Investito da un’auto: 11enne grave in ospedale. Il ragazzino era in sella alla sua bicicletta, è stato portato d’urgenza al “Maggiore” di Novara.

È stato ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale “Maggiore” di Novara, un bambino di 11 anni, investito da un’automobile nel pomeriggio di oggi, lunedì 5 aprile, nel quartiere di San Rocco della città, poco dopo le 18. Al momento dell’investimento l’undicenne stava transitando in sella a una bicicletta. Lo riporta Prima Novara.

Le modalità dell’incidente sono al vaglio della polizia locale

Le modalità dell’incidente stradale al vaglio della Polizia Municipale di Novara, intervenuta sul posto. Scattato l’allarme alle 18, 20, sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza del 118. Il bambino è stato ricoverato con prognosi riservata.