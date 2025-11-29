CronacaFuori zona
Lieto fine per la giovane novarese scomparsa: è tornata a casa
Si erano perse le tracce di Nour da una settimana. Oggi ha riabbracciato la famiglia.
Lieto fine per la giovane novarese scomparsa: è tornata a casa. Aveva destato profonda preoccupazione l’allontamento di Nour Ferchichi avvenuta lo scorso sabato 22 novembre.
Lieto fine per la giovane novarese scomparsa
Da giorni la famiglia la stava cercando. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva presentato il caso chiedendo ai telespettatori di contattare le forze dell’ordine nel caso in cui avessero avuto notizie della 17enne. Oggi la giovane ha fatto ritorno alla sua abitazione.
Sta bene e la famiglia non vedeva l’ora di riabbracciarla.
David
29 Novembre 2025 at 19:11
173nne? Beh che dire, li porta benissimo!
Piercarlo Pera
1 Dicembre 2025 at 7:07
corretto, grazie