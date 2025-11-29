Lieto fine per la giovane novarese scomparsa: è tornata a casa. Aveva destato profonda preoccupazione l’allontamento di Nour Ferchichi avvenuta lo scorso sabato 22 novembre.

Lieto fine per la giovane novarese scomparsa

Da giorni la famiglia la stava cercando. Anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” aveva presentato il caso chiedendo ai telespettatori di contattare le forze dell’ordine nel caso in cui avessero avuto notizie della 17enne. Oggi la giovane ha fatto ritorno alla sua abitazione.

Sta bene e la famiglia non vedeva l’ora di riabbracciarla.

