Maltempo e grandine: danni nel Vercellese e in Monferrato. VIDEO

Danni da maltempo nel Vercellese nel pomeriggio di oggi, martedì 2 giugno. Un violento temporale ha attraversato la pianura e diversi centri della provincia, provocando allagamenti, blackout e richieste di intervento. Le situazioni più delicate sono state segnalate a Crescentino e Trino.

A Crescentino vento e pioggia hanno danneggiato la copertura della scuola elementare. Per motivi di sicurezza l’edificio resterà chiuso nella giornata di domani, mentre tecnici e squadre operative stanno verificando le condizioni della struttura. Qui sotto, un video pubblicato dal Centro meteo Piemonte.

Scuola chiusa e corrente interrotta

In città sono state segnalate anche interruzioni dell’energia elettrica in più zone. Il sindaco Vittorio Ferrero ha invitato i cittadini alla prudenza, chiedendo di evitare spostamenti non necessari e di collaborare con le squadre impegnate nei controlli.

L’amministrazione comunale sta raccogliendo le segnalazioni e coordinando gli interventi. In caso di pericolo resta valido l’invito a contattare il 112, soprattutto dove alberi, tetti o cavi possono rappresentare un rischio.

Grandine e danni in Piemonte

Criticità anche a Trino: i vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi per mettere in sicurezza le zone interessate dal nubifragio. Segnalati danni anche alle coltivazioni.

Il maltempo ha colpito anche altre aree del Piemonte. Grandine medio-grossa è caduta tra Astigiano, Cuneese e Alessandrino, da Robella d’Asti a Clavesana, fino a Murisengo con chicchi di 5 centimetri. Danni ingenti anche a Borgo Revel, nel Torinese, con piante abbattute, tetti scoperchiati, tegole divelte e vetri rotti.

Raffiche fino a 100 chilometri orari

Come riferisce il meteorologo Andrea Vuolo, «è la zona di Montanaro, nel Torinese, quella tra le più colpite dalle raffiche di vento tempestose del pomeriggio di oggi, localmente prossime ai 100 chilometri all’ora. Qui vengono segnalati diversi danni con tegole divelte dai tetti a causa del forte vento durante il transito del sistema temporalesco». Qui sotto, un video del nubifragio.

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