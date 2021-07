Maltempo in Piemonte: a Torino chicchi di grandine grossi come palline da golf. Il capoluogo “mitragliato” dal cielo assieme ad alcuni centri del circondario.

Maltempo in Piemonte: a Torino chicchi di grandine grossi come palline da golf

Su Torino e hinterland dal cielo sono piovuti nel pomeriggio di ieri, martedì 13 luglio 2021, chicchi di grandine grandi come palline da golf. Lo riporta Prima Torino. Per qualche ora si sono visti strade e prati imbiancati a luglio: ancora una volta il maltempo colpisce la nostra regione. Stavolta a farne le spese è anche Torino città colpita da una violenta grandinata con chicchi di ghiaccio grandi come palline da golf, fino a 4 o 5 centimetri di diametro, che hanno causato danni anche a diverse vetture.

Grandine di grosse dimensioni anche a Nichelino e Moncalieri, dove sono stati segnalati oltre che danni ad auto anche a vetri dei capannoni.

Danni anche nelle Valli di Lanzo e nel Verbano

Una violenta grandinata ha interessato anche Lanzo. Ma forti rovesci temporaleschi, nubifragi e grandinate stanno interessando anche il Verbano dove si registrano ingenti danni: esondato il Toce a Verampio di Crodo, dove due famiglie sono state evacuate.