Maltempo in Valsesia, albero trancia la linea elettrica a Cellio con Breia. LE FOTO

Maltempo in Valsesia, albero trancia la linea elettrica a Cellio con Breia. Numerosi interventi dei vigili del fuoco in tutta la zona.

Maltempo in Valsesia, albero trancia la linea elettrica a Cellio con Breia

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in Valsesia dopo l’intensa ondata di maltempo che tra sabato e domenica ha interessato il territorio causando diversi disagi e situazioni di pericolo. Nella giornata di domenica 15 marzo le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Varallo sono infatti state impegnate in più operazioni tra la bassa e l’alta valle per fronteggiare i danni provocati dal vento e dalle forti precipitazioni.

Un intervento particolarmente delicato è avvenuto nel territorio del comune di Cellio con Breia, in località San Bernardo, dove una pianta è crollata tranciando i cavi dell’energia elettrica e quelli delle telecomunicazioni. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, consentendo poi ai tecnici di intervenire per il ripristino delle linee.

Danni alle abitazioni e alle vetture

Sempre nello stesso comune i pompieri sono stati chiamati poco dopo per un allagamento che ha interessato lo scantinato di un’abitazione. L’acqua accumulata è stata rimossa con le idrovore per evitare ulteriori danni alla struttura.

Gli interventi sono poi proseguiti nel territorio di Scopello, dove una pianta caduta a causa del maltempo ha colpito un’autovettura in sosta. Fortunatamente non si registrano feriti, ma il mezzo ha riportato danni.

Altro allagamento a Varallo

Un ulteriore allagamento è stato segnalato nel comune di Varallo, mentre un’altra squadra è intervenuta a Roasio per rimuovere una pianta divelta che ostruiva la sede stradale, ripristinando così la viabilità in sicurezza.

Le operazioni dei vigili del fuoco si inseriscono nel quadro dei numerosi interventi effettuati in queste ore su tutto il territorio valsesiano, dove il maltempo ha provocato cadute di alberi, allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione resta monitorata, con le squadre pronte a intervenire in caso di ulteriori segnalazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook