Maltempo in Valsesia: problemi alle linee elettriche, vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti. Operatori in azione anche nelle colline tra Gattinara e Roasio.

Maltempo in Valsesia: problemi alle linee elettriche, vigili del fuoco al lavoro per alberi caduti

Le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta tra la Valsesia e la zona collinare di Gattinara e dintorni a causa del maltempo che da ieri, sabato 14 marzo, sta interessando il territorio con piogge intense e nevicate. Adesso comunque le precipitazioni sono cessate.

Dalla giornata di ieri sono entrate in azione diverse squadre del comando provinciale: i vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, quelli del comando di Vercelli e i volontari del distaccamento di Cravagliana. Gli interventi hanno interessato un’area piuttosto ampia che va dalla zona di Roasio e Gattinara fino all’alta valle.

Interventi per alberi caduti

La maggior parte delle operazioni ha riguardato il taglio e la rimozione di alberi pericolanti o già caduti, che in diversi casi hanno invaso la sede stradale creando disagi alla circolazione e potenziali situazioni di pericolo per gli automobilisti. Le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza le piante e liberare le carreggiate, consentendo il ripristino della viabilità.

Tra gli interventi più significativi anche quello effettuato nel territorio comunale di Gattinara, dove un albero caduto ha interessato un’abitazione. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l’edificio e a mettere in sicurezza l’area circostante. Le operazioni sono ancora in corso e proseguono in diverse località del territorio, dove le condizioni meteorologiche restano instabili. Nonostante i numerosi interventi effettuati nelle ultime ore, fortunatamente non si segnalano persone ferite.

Problemi alle linee elettriche

Fatalmente, in alcuni casi la caduta di alberi significa anche l’interruzione del servizio elettrico, perché i rami abbattono i cavi o li danneggiano. Anche l’Unione montana Valsesia segnala che «alcuni Comuni hanno problematiche nella fornitura di corrente elettrica, ma le squadre Enel sono al lavoro da questa notte per sistemare».

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