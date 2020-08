Manda un video dalla cima della montagna poi sparisce nel nulla. In val Vigezzo si cerca un escursionista di 48 anni: unico indizio, l’auto ancora parcheggiata.

Manda un video dalla cima della montagna poi sparisce nel nulla

Affannose ricerche in val Vigezzo per un 48enne che è sparito da giovedì. L’uomo era partito da solo verso il pizzo Ragno, a 2289 metri. Giunto in vetta, si è fatto un video col telefonino e lo ha inviato ai parenti. Poi però non ha più dato notizie di sè.

LEGGI ANCHE: Escursionista disperso in montagna ritrovato dai soccorritori

Partono i soccorsi

L’intervento di ricerca è partito in serata, ma finora non ha avuto esito. E’ stata trovata l’auto parcheggiata nel punto di partenza, ma null’altro. In azione il Soccorso alpino, il Soccorso alpino della guardia di finanza e i vigili del fuoco, a tratti anche con l’aiuto di un elicottero. Ma le ricerche sono rese più difficoltose da nebbia e maltempo.

Foto d’archivio

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE