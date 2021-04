Molesta una 15enne sul bus per la scuola minacciandola con un coltello.

Molesta una 15enne

I Carabinieri della Compagnia di Ivrea hanno tratto in arresto un cittadino italiano di 23 anni residente a Pont Canavese disoccupato e pregiudicato. La vicenda risale a venerdì mattina scorso quando i militari della Stazione di Pont Canavese sono stati allertati da una quindicenne, che si è recata con il genitore presso la locale stazione dell’Arma, per denunciare un episodio di violenza occorso poco prima all’adolescente.

La minaccia con un coltello

Come riportano i colleghi di PrimailCanavese, in particolare, la minore riferiva che quella mattina, mentre si stava recando a scuola a bordo dell’autobus di linea della “GTT” è stata avvicinata da un giovane che, dopo averle mostrato un coltello, l’ha molestata, per poi dileguarsi, scendendo improvvisamente dal mezzo