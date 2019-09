Motociclista travolta e uccisa da un’auto nel tunnel della Est-Ovest di Cuneo, sotto l’altipiano. Inutili i soccorsi.

Motociclista travolta e uccisa da un’auto

Tragedia sulle strade piemontesi nella giornata di ieri, sabato 14 settembre. Una motociclista è stata travolta e uccisa da un’auto nel tunnel della Est-Ovest di Cuneo, sotto l’altipiano. L’incidente mortale è accaduto intorno alle 9.30. Come riporta giornaledialessandria.it, la 29 anni cuneese si trovava alla guida in sella a una Kawasaki 650: a un certo punto ha perso il controllo della moto invadendo corsia opposta, mentre sopraggiungeva una Opel Astra che l’ha travolta. Per lei nulla da fare.

Foto d’archivio

