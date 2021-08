Muore in moto a 40 anni: caccia al pirata che ha provocato l’incidente. Gli amici di Elisa Bussa hanno anche lanciato un appello via social. La sbandata fatale provocata da un veicolo che poi ha fatto perdere le tracce.

Sembra ormai assodato: nell’incidente che l’altro giorno è costato la vita a una motociclista 40enne manca ancora un tassello. Più precisamente, manca l’auto che, con ogni probabilità, ha fatto sbandare la donna, che è finita contro un’altra vettura, perdendo la vita pressoché all’istante. L’incidente è accaduto nel basso Biellese, a Cavaglià. La vittima è Elisa Bussa, di Torino.

Caccia al pirata

I carabinieri stanno quindi cercando l’auto che avrebbe costretto la moto a deviare dalla sua traiettoria in curva facendola finire irrimediabilmente contro il veicolo che proveniva dalla direzione opposta, e che non si sarebbe fermata dopo l’impatto, proseguendo la propria corsa e facendo perdere le proprie tracce. Forse, questa vettura era addirittura in fase di sorpasso di un mezzo agricolo.

Anche gli amici di Elisa hanno diffuso un appello via social per riuscire a rintracciare la vettura che è probabilmente la prima causa della tragedia.

Dipendente di un supermercato, la donna lascia il compagno, due figli e i genitori.