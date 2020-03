Muore mentre passeggia nel bosco. Il cane resta a vegliarlo. Malore fatale per un 60enne, quando sono arrivati i soccorritori l’animale era accanto al corpo senza vita.

Muore mentre passeggia nel bosco

Malore fatale per un uomo di 60 anni, stroncato l’altro giorno in Valle d’Aosta, zona Issogne, mentre stava facendo una passeggiata solitaria in un bosco. O meglio: non proprio solitaria, perché con lui c’era il cane di un amico, che spesso portava in giro. E’ stato proprio il conoscente, non vedendoli tornare, ad allertare i soccorsi.

Due ore di ricerche

Gli operatori hanno impiegato circa due ore a trovare l’uomo, ormai a notte inoltrata. Era ormai cadavere, fulminato da un malore. Accanto a lui era rimasto a vegliarlo il cane, ultimo segno di un amicizia tra uomo e animale.

