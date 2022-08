Muore stroncato da un malore durante un’escursione. Il corpo di un 70enne individuato di notte grazie al suo dispositivo gps.

Muore stroncato da un malore durante un’escursione

Un escursionista milanese di 70 anni era in vacanza a Vernante, in una struttura alberghiera della valle Vermenagna, nel Cuneese. Uscito per una camminata nei boschi del vallone di Palanfrè, non aveva più fatto ritorno.

Si sono così messi all’opera, in tarda serata, i tecnici delle squadre del soccorso alpino di Cuneo e Limone Piemonte, in collaborazione con il soccorso alpino della Guardia di finanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cuneo.

Il segnale gps ha permesso di individuare la posizione

Le ricerche sono scattate intorno alle 22 quando il figlio ha contattato il numero unico di emergenza non riuscendo a mettersi in contatto con il padre e avendo ricevuto un messaggio dal suo dispositivo gps che ne segnalava un’anomalia negli spostamenti (l’uomo portava al braccio un dispositivo che consente al figlio di sapere i suoi spostamenti e in caso di sosta prolungata e immotivata invia un messaggio di emergenza).

Il ritrovamento del corpo senza vita

Proprio la posizione rilevata da questo strumento ha consentito alle squadre di ritrovare l’escursionista, che purtroppo era però ormai deceduto, stroncato da un malore.

Dopo aver espletato tutte le pratiche burocratiche necessarie al riconoscimento, la salma è stata recuperata e trasportata a valle e successivamente è stata affidata all’autorità giudiziaria per i rilievi di competenza.