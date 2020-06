Non consegnano le auto confiscate: denunciati due automobilisti

Non consegnano le auto confiscate: denunciati i proprietari di una Ducati e un’Ape Piaggio.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Biella ha denunciato in stato di libertà una 58enne di Gaglianico e un 54enne della provincia di Reggio Calabria, per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e violazione dei sigilli. I due avrebbero dovuto consegnare le loro autovetture, confiscate a seguito di violazioni per mancata copertura assicurativa.

Vendita all’asta

Nel giro di poco tempo, però, i veicoli erano spariti dai rispettivi luoghi di custodia. Durante la medesima attività gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto al recupero di un motociclo Ducati e di un Ape Piaggio che sono stati consegnati all’Agenzia del Demanio per la vendita all’asta.

