Notte all’addiaccio in montagna con un bambino

Notte all’addiaccio in montagna per un uomo di cinquant’anni e il nipote di nove: si sono persi in valle Maira, nel Cuneese.

Notte all’addiaccio

Hanno trascorso la notte all’aperto nelle montagne tra la valle Maira, in provincia di Cuneo, e la Francia. Un uomo di cinquant’anni e il nipote di nove si sono persi scendendo con nebbia e pioggia dal Brec de Chambeyron. Qui hanno imboccato per errore il sentiero del versante francese, rimanendo bloccati in una zona impervia nel vallone di Stroppia a oltre 3mila metri di altitudine.

I soccorsi

Nella serata di venerdì il padre, non vedendoli rientrare, ha dato l’allarme. La squadra Saf dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino della Val Maira e la gendarmerie francese si sono messi al lavoro per tutta la notte su entrambi i versanti. I due dispersi sono stati trovati dalla gendarmeria: spaventati e infreddoliti, ma in buona salute.

In elicottero

In contatto visivo con i soccorritori, sono stati rassicurati fino al momento del decollo dell’elicottero francese, che li ha recuperati e portati al campo base. L’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha invece recuperato i diversi soccorritori e per riportarli a loro volta al campo base.

Immagine di repertorio