Omicidio Erika Preti, inizia il processo d’appello verso l’ex compagno

Omicidio Erika Preti, oggi a Sassari inizia il processo d’appello verso Dimitri Fricano.

Nel giugno 2017 la coppia biellese era in vacanza nella villetta di San Teodoro. La ragazza venne trovata morta dissanguata in casa, a rinvenire il cadavere il compagno Dimitri Fricano uscito per andare in tabaccheria. Inizialmente l’uomo parla di una rapina e di non sapere nulla. Poi dopo giorni confessa tutto, la sua furia sul corpo della fidanzata. Fricano è stato condannato in primo grado a 30 anni ed è in carcere ad Ivrea. Oggi nei suoi confronti inizia il processo d’appello voluto dai legali Alessandra Guarini e Roberto Onida.