Omicidio Stefano Leo: anche in appello chiesti 30 anni per l’omicida.

E’ di 30 anni la richiesta del procuratore generale della Corte d’Assise d’appello di Torino per Said Mechaquat, condannato già in primo grado a 30 anni di carcere per l’assassinio di Stefano Leo, il biellese ucciso con una coltellata nel febbraio 2019 ai Murazzi di Torino. La sua colpa? Essere felice. Leo quella mattina si stava recando al lavoro a Torino.

