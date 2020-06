Operazione Skydive dei carabinieri di Genova arriva a Vercelli.

Operazione Skydive

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova-Centro li tenevano sotto controllo sin dall’ottobre del 2017, documentando centinaia di cessioni giornaliere di sostanze stupefacenti, individuando laboratori di confezionamento, luoghi di ritrovo e spaccio e, soprattutto identificandotutti gli spacciatori che avevano creato una efficiente quanto fitta rete che operava nel centro storico di Genova.

Nel corso delle indagini erano già stati operati 33 arresti per spaccio in flagranza, sequestrati complessivi 3,5 kg. di cocaina e segnalate all’Autorità Prefettizia decine di assuntori. Ora il cerchio si è chiuso con l’arresto di 19 persone, tutte di origini senegalese e dimoranti nelle provincie di Genova, Torino e Vercelli, tra le quali M.M., 32enne senegalese dimorante in Vercelli, che si trovava già agli arresti domiciliari per un precedente arresto avvenuto nell’ambito della stessa indagine.

