Ospite in casa di riposo ai allontana per andare a ubriacarsi

Ospite in casa di riposo si allontana per andare a ubriacarsi

Era uscito dalla casa di riposo dove era ospite senza dire nulla a nessuno e lo ritrovano ubriaco in un bar di un paese vicino. Lo riporta la Provincia di Biella. Protagonista dell’episodio un anziano biellese. Apprensione nella struttura quando hanno notato la sua assenza, in realtà l’uomo era andato in un bar a breve alzando troppo il gomito. Da ricordare un paio di mesi fa, l’episodio accaduto nel Novarese, quando un malato di Alzheimer era fuggito dalla casa di riposo costringendo i carabinieri a lunghe ricerche.

