Padre di famiglia muore improvvisamente a soli 47 anni

E’ volato in cielo come un soffio: una morte improvvisa che ha gettato i suoi familiari nel più profondo dolore. Se n’è andato così Pietro Giampietro Barbuscia conosciuto da tutti come Piero. Come riporta prima Chivasso, l’uomo aveva 47 anni, e aveva trascorso gran parte della sua vita a Chivasso dove ha ancora molti amici. Lascia la moglie, una figlia e altri parenti.

Il ricordo della mamma

La mamma Rosa ricorda Piero: