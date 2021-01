Perde il carico di travi di cemento e sfonda tre auto

Tragedia sfiorata ieri mattina a Trecate dove è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Novara. Un trasporto eccezionale ha perso il carico di travi di cemento sulla sede stradale coinvolgendo tre vetture, su una delle quali una persona rimaneva incastrata. L’intervento è servito a recuperare una della persone per assicurarlo alle cure del 118 e in seguito a liberare parte del carico in bilico per il recupero del mezzo pesante e del furgone incidentato.