Polizia stradale blocca motoraduno non autorizzato a Varallo. Il ritrovo delle due ruote era nella zona industriale di Roccapietra.

Polizia stradale blocca raduno moto

Ciclomotori e moticicli di ogni genere si erano dati apountamento forse per una gara atraverso i social senza però tutte le autorizzazioni del caso, ma non solo. Alcuni partecipanti non erano muniti di documenti di circolazione e assicurazione.

LEGGI ANCHE: Cade in moto tra Lessona e Masserano: 26enne in ospedale

Durante i controlli della stradale inoltre uno dei ragazzi, tra l’altro minorenne, aveva un casco non omologato. Sanzionato anche un giovane che portava con sè una seconda persona. In questo caso la polizia ha provveduto anche ad emettere il fermo amministrativo del veicolo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook