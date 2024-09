Precipita grosso ramo in testa mentre sta lavorando: arriva l’elisoccorso a Mosso. Sono stati momenti di paura quelli vissuti sabato 21 settembre a Mosso (Valdilana), dove un uomo di 56 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando per fare pulizie in un bosco.

Precipita grosso ramo in testa mentre sta lavorando: 56enne ferito

Erano circa le 17 quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione dell’infortunio: l’uomo, impegnato nel taglio di alcune piante per ripulire una parte di un bosco della Pistolesa, è rimasto ferito dopo esser stato colpito violentemente da un ramo precipitato da un albero.

La vicenda in un bosco

L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Novara per accertamenti dopo un forte colpo alla testa.

Trauma al volto e setto nasale rotto

L’uomo, residente a Valdilana, ha ricevuto sulla testa un grosso ramo, precipitato da un albero marcio, riportando un trauma al volto oltre che il setto nasale rotto.

I soccorsi sul posto

Sul posto si è recato l’elisoccorso: l’uomo è rimasto sempre cosciente e non in pericolo di vita, ma le ferite al volto sono state considerate gravi.

Per poter effettuare ulteriori accertamenti, dato il colpo ricevuto alla testa, il boscaiolo è stato elitrasportato all’ospedale di Novara: ad oggi la prognosi rimane riservata. Sul posto dell’incidente si sono recati lo il Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro e l’Ispettorato del lavoro per capire le dinamiche dell’incidente.

