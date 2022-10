Precipita sulle rocce per 150 metri: morto alpinista di 28 anni. Disgrazia in alta quota, l’allarme dai genitori che non l’avevano visto rientrare.

Precipita sulle rocce per 150 metri: morto alpinista di 28 anni

Disgrazia nella zona della Testa Grigia, tra i Comuni di Champoluc e Gressoney-La-Trinité. Nella giornata di ieri, domenica 16 ottobre, un alpinista francese di soli 28 anni è morto dopo uno spaventoso volo di almeno 150 metri lungo un costone roccioso a quota 3300 metri circa.

L’allarme era scattato già sabato sera, quando il giovane non aveva fatto ritorno a valle. Grazie al sorvolo in elicottero gli uomini del Soccorso alpino valdostano hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo alla base di un salto di roccia. Gli operatori hanno quindi recuperato la salma trasportandola a a Gressoney dove le operazioni di polizia giudiziaria sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Era un giovane francese

La vittima è Yann Wijy, un giovane 28enne di nazionalità francese. A dare l’allarme i familiari dopo che il giovane non aveva fatto rientro in Francia nella tarda serata di sabato.

Era partito per una salita solitaria, partendo da Champoluc, dove è stata ritrovata la sua auto.

Su Aosta Sera leggi “Trovato morto l’escursionista disperso sulla Testa grigia”