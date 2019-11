Prende a calci un carabiniere: arrestato

Prende a calci il carabiniere intervenuto per sedare la rissa tra ubriachi: arrestato un 42enne di Biella.

Prende a calci un carabiniere

Violenza su pubblico ufficiale: questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 42enne di Biella. Lo riporta La Nuova Provincia di Biella. L’uomo si era messo a litigare violentemente con un’altra persona davanti a un bar tra Biella e Gaglianico. È stato quindi richiesto l’intervento dei carabinieri.

Le forze dell’ordine

L’arrivo dei militari, però, non ha placato gli animi. Nel momento in cui i carabinieri hanno tentato di dividere i due contendenti, uno di loro, agitato e probabilmente in stato di ebbrezza, ha tentato di divincolarsi, spintonando un carabiniere e tirandogli un calcio.

L’arresto

Gli altri militari hanno immobilizzato l’aggressore, che è stato poi arrestato per violenza su pubblico ufficiale. Fortunatamente, il carabiniere colpito ha riportato solo qualche leggera lesione.