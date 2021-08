Ragazza di Borgomanero accusa: abusata da due uomini

Ragazza di Borgomanero denuncia una violenza: indaga la polizia.

Ragazza di Borgomanero violentata

Drammatico episodio a San Benedetto del Tronto: una giovane ha riferito di avere subito un abuso da due ragazzi. E’ la denuncia fatta da una 18enne di Borgomanero nelle scorse settimane.

Nella notte

L’episodio è avvenuto alle 4 del mattino quando la giovane stava rientrando in alloggio, affittato per le vacanze, con alcune amiche. Stava percorrendo una strada vicino al porto quando è stata sorpresa da due giovani usciti all’improvviso che l’avrebbero violentata. Dopo la violenza la giovane ha raggiunto il Pronto soccorso per farsi visitare raccontando quanto era successo. Da lì è partita la denuncia e sono state avviate le indagini del commissariato di pubblica sicurezza.

La violenza

La giovane donna ha raccontato che i due l’avrebbero sorpresa all’improvviso, quindi l’hanno afferrata e portata di peso in un vicolo buio, vicino alla linea ferroviaria. Ed è lì che è stata consumata la violenza. Inizialmente la giovane borgomanerese l’aveva trascorsa insieme alle amiche ed era rientrata nell’abitazione. Poi aveva deciso di uscire di nuovo e aveva incontrato i due uomini.

Le indagini

Al nuovo rientro a casa, alle quattro del mattino, i due hanno approfittato della zona isolata e scarsamente illuminata che stavano percorrendo per approfittare della studentessa. Sono scattate immediatamente le indagini, per rintracciare i due responsabili dell’aggressione e della violenza e ricostruire con esattezza quello che è esattamente accaduto. Le indagini coordinate dalla polizia sono in corso.