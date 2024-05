Rapina supermercato con un coltello: arrestato un biellese di 35 anni

Arrestato un biellese di 35 anni. L’uomo, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è accusato di rapina e di porto di armi e oggetti atti a offendere. A riportarlo è la Provincia di Biella. Arrestato un biellese di 35 anni

I carabinieri del Norm di Biella hanno fatto scattare le manette ai polsi del ladro nel pomeriggio di lunedì. Poche ore prima, intorno alle 12.30, l’uomo era entrato in un negozio di Corso Europa appartenente a una nota catena di supermercati e, dopo aver fatto un rapido giro all’interno, si era diretto alle casse.

Indossato un passamontagna e impugnato un coltello a serramanico, ha dunque intimato alla cassiera di consegnargli l’incasso.

La donna, spaventata e sotto la minaccia del coltello, gli ha subito consegnato qualche centinaio di euro in contanti. Il malvivente ha poi insistito perché fossero aperte anche le altre casse, ma la giovane non poteva farlo in quando ogni cassa ha un operatore munito di codice personale. Il ladro si è così dato alla fuga, mentre la cassiera ha dato l’allarme al 112.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sono subito scattate le ricerche del carabinieri, che in poco tempo hanno individuato e fermato il sospettato, ancora nelle vicinanze del supermercato. Perquisito, i militari gli hanno trovato addosso passamontagna, coltello e il contante rubato.

Il denaro è stato dunque recuperato e restituito all’esercizio commerciale, mentre gli altri oggetti in possesso del malvivente sono stati sequestrati. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato arrestato e portato in carcere a Biella.

