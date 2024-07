Razzia sulle spiagge in Sardegna: turisti fermati con un chilo di conchiglie. Il materiale è stato sequestrato all’imbarco per Genova. Sanzionate due persone.

Razzia sulle spiagge in Sardegna: turisti fermati con un chilo di conchiglie

Si stavano portando a casa più di un chilo di conchiglie. Come racconta l’Ansa, l’altro pomeriggio, nell’ambito dei tradizionali controlli sui passeggeri del traghetto tra Sardegna e Liguria, è stata fermata una coppia di turisti residente in provincia di Vercelli. Erano in partenza dall’isola per raggiungere Genova e fare ritorno a casa.

I due sono stati sottoposti a ispezione all’imbarco del porto di Olbia – Isola Bianca – dagli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

LEGGI ANCHE: Scempio ambientale a Mera: razziati 70mila quintali di legname. LE FOTO

Sequestrato un sacco di plastica contenente 1,3 chili di conchiglie

I due vercellesi sono stati trovati in possesso di 1,3 chili di conchiglie, verosimilmente provenienti dalle spiagge di Badesi, nel Nord Sardegna. Erano in un sacco di plastica all’interno del bagagliaio dell’auto. Da ricordare infatti che è vietato raccogliere conchiglie dalle spiagge, tanto peggio se in quantità.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e consegnato alla sezione operativa territoriale di Olbia dell’Agenzia delle Dogane per le attività d’ufficio. I due turisti piemontesi sono stati sanzionati.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook