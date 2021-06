Ricoverato in rianimazione il 51enne di Borgosesia caduto dal ponteggio

Ricoverato in rianimazione dopo la caduta da un ponteggio: paura per un 51enne di Borgosesia.

Ricoverato in rianimazione

Brutta caduta per un uomo al lavoro su un’impalcatura. E’ stato ricoverato in rianimazione all’ospedale di Novara. Paura nella prima mattinata di lunedì a Borgosesia per un operaio edile impegnato nel cantiere di una casa privata. Erano circa le 9.30 quando si è verificato l’incidente. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale “Maggiore” di Novara in codice rosso. Attualmente comunque non è in pericolo di vita, anche se la situazione è seria.

L’incidente

Il fatto è successo in località Aranco, proprio alle porte della città. Il 51enne aveva iniziato a lavorare, quando per motivi ancora da accertare è caduto dal ponteggio che era stato allestito. L’impresa è impegnata infatti in un intervento per il rifacimento del tetto della casa. L’uomo è residente in città, un professionista nel settore. Subito è stato lanciato l’allarme da parte degli altri operai presenti in quel momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo che sono stati impegnati nel portare all’esterno dell’area del cantiere il ferito utilizzando tecniche di soccorso alpino, l’uomo è stato affidato poi alle cure del personale sanitario.

Il trasferimento

Una volta giunto al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia, si è deciso per il trasferimento in elicottero in codice rosso a Novara, soprattutto tenuto conto delle ferite e dei traumi riportati nella caduta. E’ stato necessario infatti procedere a intubare la persona che è stato poi ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale “Maggiore” di Novara. Le sue condizioni sono sotto controllo medico.

I sopralluoghi

Come da prassi sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Borgosesia e i tecnici dello Spresal per i sopralluoghi del caso. Il loro compito è quello di verificare la dinamica dell’incidente. Già poche settimane fa un altro infortunio in un cantiere edile era avvenuto in Valsesia. Precisamente nel Comune di Cellio con Breia.