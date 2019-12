Riduce pedone in fin di vita ma non si ferma: individuato e denunciato. Un 25enne residente in provincia di Novara dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorso.

Venerdì scorso, 20 dicembre, aveva investito e ridotto in fin di vita un 44enne di origine senegalese a Ossa, in provincia di Milano. Ma non si era fermato. Il ferito era stato portato all’ospedale, ed erano partite le ricerche per individuare il pirata della strada. L’altro giorno è stato identificato: si tratta di un 25enne residente in provincia di Novara, che dovrà rispondere di lesioni gravissime e omissione di soccorso.

Era al volante del furgone della ditta

Al momento dell’incidente era al volante di una Citroën Berlingo della ditta, risultato con ammaccature compatibili con l’investimento. Lui si è giustificato sostenendo di aver pensato di aver urtato un paletto sulla strada.