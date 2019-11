Ritorno del lupo, un incontro con gli esperti a Quarona

Ritorno del lupo in Valsesia, se ne parla stasera a Quarona.

Ritorno del lupo in Valsesia

“Il ritorno del lupo in Valsesia. Situazione e dinamica della popolazione di lupo in Valsesia”. E’ il tema che sarà affrontato stasera alle 20.30 a Doccio di Quarona al circolo La Concordia. Nella sua progressiva espansione sull’arco alpino occidentale la specie lupo ha ormai raggiunto il territorio nord orientale del Piemonte e quindi il territorio valsesiano. Da alcuni anni (2007 circa) e sempre di più diffusamente nella Valle sono state trovate tracce della presenza di esemplari di lupo in dispersione (fatte, predazioni, fotografie, video, ecc.); dalla zona di ScopelloPiode, Rassa, Campertogno, Mollia e Riva Valdobbia le segnalazioni si sono poi estese progressivamente alla Val Mastallone e recentemente nella bassa Valle da Varallo a Borgosesia fino a Prato Sesia e Cavallirio.All’incontro parteciperanno, per l’Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia, Ermanno De Biaggi e Tito Princisvalle rispettivamente Presidente e Guardiaparco con compito di coordinatore delle attività di monitoraggio e il fotografo Luigi Manghetti di Doccio.