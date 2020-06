Ritrovato cadavere l’uomo scomparso. Il corpo di un 61enne rinvenuto nelle acque della Stura, non si esclude il suicidio.

E’ stato infine trovato senza vita Enrico Enrione, 61 anni, l’uomo scomparso a Lanzo dalla mattina dell’altro giorno. Come riporta Prima il Canavese, l’uomo è stato ritrovato nella mattinata di ieri, venerdì 5 giugno, in corrispondenza di un ponte. Il corpo è poi stato recuperato dalle acque della Stura: non si esclude che si sia buttato volontariamente.

Le ricerche con i sommozzatori

Le ricerche erano partire nella serata di giovedì ed erano proseguite tutta la notte con l’intervento dei vigili del fuoco di Lanzo Torinese, con tanto di sommozzatori del Saf giunti da Torino, protezione civile Valli di Lanzo, carabinieri e volontari. Purtroppo al momento del ritrovamento l’uomo era già morto da tempo. Un episodio che ricorda quello accaduto di recente a Scopa, con le ricerche e il ritrovamento di un pensionato ormai senza vita nelle acque del Sesia.

