Rubano carrozzella a un disabile a Novara, la moglie lancia un appello.

A Novara l’altro giorno in via Tonale i ladri hanno rubato una carrozzella elettrica. Era parcheggiata proprio sotto la finestra nel cortile dell’uomo invalido che la utilizzava. Veniva sempre lasciata lì, un luogo forse sicuro. E invece qualcuno l’ha portata via. La moglie ha rivolto un appello ai ladri: restituitela, fatela riavere in qualche modo. Quella carrozzella è l’unico modo che il marito ha di muoversi.