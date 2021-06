Salva la figlia spingendo via il passeggino prima di essere investita sulle strisce pedonali. L’auto investitrice è stata tamponata mentre era ferma davanti al passaggio pedonale.

Salva la figlia spingendo via il passeggino prima di essere investita sulle strisce pedonali

La mamma è riuscita in qualche modo a spingere lontano da sé il passeggino e a mettere così in salvo la figlioletta, pochi istanti prima di essere investita da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, come riportano i colleghi di Prima Biella. E’ stata sfiorata la tragedia l’altro giorno in via Milano a Vigliano Biellese poco dopo le 17. La donna, 35 anni, residente in paese, è stata soccorsa da personale medico del 118 e portata in ospedale a Ponderano dove le è stata riscontrata la frattura del bacino.

LEGGI ANCHE: Mamma con due figli investita da un’auto

Prognosi di 40 giorni

La prognosi è pesante: 40 giorni. A urtare la mamma è stata una donna marocchina di 44 anni di Cossato, che si era fermata mentre era alla guida della sua Audi A3 per far passare il pedone con il passeggino. Proprio in quel momento è arrivata un’Alfa 156 condotta da un cittadino albanese di 62 anni, di Candelo, che ha tamponato con violenza l’auto che la precedeva spingendola di qualche metro avanti. Quando si è accorta che l’auto la stava per travolgere, la mamma ha spinto il passeggino con la sua bambina lontano. Ma è stata urtata.