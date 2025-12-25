Scivola sul ghiaccio e finisce nelle acque gelide del lago: morta a 32 anni. Terribile fine per una lavoratrice stagionale in Valle d’Aosta.

Scivola sul ghiaccio e finisce nelle acque gelide del lago: morta a 32 anni

È stato recuperato nel pomeriggio di martedì 23 dicemnbre il corpo senza vita di una donna di 32 anni, originaria dell’Aquila, rinvenuto in un lago nella località Pilaz, a Champoluc, nel comune di Ayas. La notizia, tuttavia, è emersa solo nelle ultime ore.

La giovane si trovava in Valle d’Aosta per motivi di lavoro: era impiegata come stagionale in una struttura sulle piste da sci della zona. Dopo essere uscita, non aveva più fatto ritorno, facendo scattare l’allarme da parte dei colleghi, che nella mattinata di ieri ne avevano segnalato l’assenza alle autorità.

LEGGI ANCHE: Pensionata trovata senza vita nella propria abitazione

L’allarme di un escursionista

Il corpo è stato individuato nello specchio d’acqua grazie alla segnalazione di un escursionista. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Brusson, insieme ai vigili del fuoco, al personale del 118, alle guide del soccorso alpino valdostano e ai vigili del fuoco volontari della zona, che hanno collaborato alle operazioni di recupero.

Secondo i primi accertamenti condotti dai militari dell’Arma, l’ipotesi al momento più accreditata è quella di un tragico incidente. La donna si sarebbe trovata lungo la riva del lago quando, probabilmente a causa di una superficie ghiacciata e scivolosa, avrebbe perso l’equilibrio finendo in acqua. A rafforzare questa ricostruzione ci sarebbe la presenza di un’unica serie di impronte, che si interrompono poco prima del punto del ritrovamento.

Gli inquirenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto e ricostruire con precisione le ultime ore di vita della giovane.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook