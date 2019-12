Scontro a Varallo: due persone in ospedale

Scontro a Varallo ieri sera intorno alle 20.30.

Scontro a Varallo

Intorno alle 20.30 di ieri giovedì 19 dicembre una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta per incidente stradale all’altezza del chilometro 50 della strada provinciale 299. Si tratta di un frontale tra due autovetture; l’intervento dei vigili del fuoco è valso a soccorrere i conducenti delle autovetture, trasportati entrambi in ospedale in codice giallo. Sul posto oltre alla squadra di vigili del fuoco, una pattuglia di carabinieri e due ambulanze di cui una medicalizzata.