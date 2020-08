Scontro auto-scooter: in rianimazione un 47enne. L’uomo è arrivato al pronto soccorso in gravi condizioni dopo l’impatto.

Scontro auto-scooter: in rianimazione un 47enne

E’ ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata, per un politrauma, un 47enne, residente a Saint-Christophe, nei pressi di Aosta, protagonista di un incidente stradale nella mattinata di oggi in frazione Pallein. Lo riportano i colleghi di Aosta Sera. L’uomo intorno alle 12 stava viaggiando a bordo di uno scooter quando, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, ha impattato contro un auto. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Norm della compagnia di Aosta. L’uomo è finito in rianimazione a causa dei numerosi traumi riportati nell’impatto.

LEGGI NOTIZIA OGGI DA CASA: IL TUO GIORNALE COMPLETO IN VERSIONE DIGITALE